اختبارات القدرات 2025.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية بالمحافظات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، تنظيم اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان في محافظات (الجيزة - القاهرة - القليوبية - الفيوم - الإسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء)، بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

وأضاف مكتب التنسيق، أن اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا لمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان) ستنعقد بكلية التربية الفنية بالمنيا.

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت رسميًا بدء مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الراغبين التسجيل من هنا.

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