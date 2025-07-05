كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 اعتبارًا من السبت 12 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا.

وفي هذا السياق، نشرت الوزارة، خريطة توزيع أماكن عقد اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبتي الفنون والعمارة) بجميع المحافظات، لتيسير أداء الاختبارات للطلاب بحسب النطاق الجغرافي لكل محافظة.

1- (شعبة الفنون)

- (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك.

- (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية.

- (بني سويف - المنيا) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا.

- (قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر) كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر.

- (أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج) الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

- (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية) كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة.

2- (شعبة العمارة)

- (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان.

- (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية.

- (المنيا - بني سويف) كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا.

- (أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر) الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط.

- (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية) كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة.

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