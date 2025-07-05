اختبارات القدرات 2025.. هل يجوز للطالب إعادة الامتحان حال رسوبه؟

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 تُعقد مرة واحدة فقط لكل نوع من الاختبارات، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بإعادة الامتحان في حالة الرسوب، سواء داخل نفس الكلية أو في كلية أخرى.

وأوضحت الوزارة، أن الكليات المعنية تتحمل المسئولية الكاملة عن نتائج اختبارات القدرات، حيث تلتزم بإدخال نتائج الطلاب اللائقين مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التنسيق الإلكتروني، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس وبيانات الطالب، لضمان دقة النتائج وعدم وقوع أخطاء.

وأشارت إلى أن مكتب التنسيق سيبدأ رسميًا استقبال رغبات الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات اعتبارًا من السبت 12 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وشددت الوزارة، على أن نتائج اختبارات القدرات التي يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط هي المعترف بها، ولن يُعتد بأي إفادات ورقية تصدرها الكليات، حرصًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكدت الوزارة، أنه في حالة تعارض مواعيد الامتحانات المختلفة للطالب، يمكنه طلب تأجيل موعد أحد الاختبارات من الكلية المعنية، بشرط أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المقررة فقط.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب ضرورة مراجعة مواعيد الامتحانات والتأكد من تسجيل البيانات بدقة، مع الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات المنظمة لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026.

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