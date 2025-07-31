لطلاب الدبلومات.. المحتوى العلمي لامتحان معادلة كليات الهندسة 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات الهندسة وذلك من اعتبارًا من الجمعة 1/8/2025.

وسيتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

زيمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، اضغط هنا.

وللاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات والمعاهد للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية نظام السنتان للالتحاق بإحدى كليات الهندسة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR، اضغط هنا.

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