كتب- عمر صبري:

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وكشفت مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى أن إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع من 320 درجة أي 100% وحتى 287 درجة أي 89.6% بلغ حوالي 12 ألفًا و923 طالبًا وطالبة وهو الرقم المتوقع قبوله العام الجاري في كليات الهندسة.

وفي ضوء المؤشرات وبالنظر إلى السنوات السابقة، يوجد اتجاه بين طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة لتفضيل اختيار كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وهو ما قد يؤشر إلى انخفاض الحد الأدنى للتنسيق المتوقع إلى 285 درجة أي 89% وعند هذا الحد نجد أن طلاب علمي رياضة المشتركين حتى هذا المجموع عددهم حوالي 14 ألفًا و503 طلاب وطالبات.

كما تحمل مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى مفاجأة لطلاب علمي رياضة بشأن كليات الحاسبات والمعلومات حيث من المقرر أن تتاح مئات من المقاعد بالكليات أمام طلاب شعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء السبت 2 أغسطس الجاري، حيث يُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم بإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق.

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