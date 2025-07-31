تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير من الكيانات الوهمية وتنبيه للطلاب

كتب- عمر صبري:

جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنبيهها الهام لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بضرورة التأكد من أن المؤسسات الجامعية التي ينوون الالتحاق بها معتمدة رسميًا ومُدرجة ضمن القوائم الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المعترف بها في مصر.

وأكدت الوزارة، أن هذا التحذير المتكرر يأتي في إطار حرصها على حماية الطلاب من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية، التي تنشط سنويًا بالتزامن مع موسم تنسيق الجامعات، مما قد يُعرض الطلاب لمخاطر ضياع مستقبلهم الأكاديمي.

وشددت الوزارة، على أهمية الرجوع إلى القوائم المعتمدة المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي خطوة تجاه التقديم.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة الجامعات والمؤسسات المعتمدة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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