تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟

كتب- عمر صبري:

ذكر موقع التنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة أنه يُتاح للطالب إدخال ٧٥ رغبة عبر موقع التنسيق الإلكتروني أثناء مرحلة التنسيق.

ونصح مكتب التنسيق طلاب تنسيق المرحلة الأولى بكتابة جميع الرغبات الـ 75 وفقًا لترتيب أولويات الطالب، لضمان فرص أكبر في الالتحاق بالكلية التي يفضلها.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادا لترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك للعام الأكاديمي 2025 - 2026.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفسارتهم مجانا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

اقرأ أيضًا:

هل يمكن لطلاب الثانوية التنازل عن درجات الرأفة مقابل الدرجة كامله؟

"لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025

فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل