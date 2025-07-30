كتب – عمر صبري:

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني عن أربع قواعد أساسية يجب على طلاب الثانوية العامة مراعاتها عند ترتيب الرغبات خلال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الأكاديمي 2025–2026.

وجاءت القواعد كالتالي:

🔹 ترتيب الرغبات يكون وفقًا لقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب، أو حسب الجامعات، وذلك بما يتوافق مع رغبة الطالب.

🔹 الالتزام بقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، لتقليل فرص الاغتراب وضمان القبول في أقرب الجامعات لمحل السكن.

🔹 البدء بالكليات الواقعة في النطاق الجغرافي (أ) أولًا، قبل الانتقال إلى النطاقين (ب) و(ج).

🔹 يمكن للطالب التنقل بين التخصصات المختلفة بشرط استيفاء الشروط المحددة لكل تخصص أو كلية.

وقد انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني تمهيدًا لترشيحهم للالتحاق بالجامعات الحكومية.

وشهدت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل الرغبات والاستفسار عن آليات التنسيق، حيث يتم تقديم هذه الخدمات مجانًا.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إتاحة جميع المعلومات والإرشادات الخاصة بالتنسيق على الموقع الرسمي https://tansik.digital.gov.eg/ لتيسير عملية تسجيل الرغبات بدقة، وتعريف الطلاب بكافة خطوات ومراحل التنسيق.

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