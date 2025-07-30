كتب- عمر صبري:



انطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادا لترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك للعام الأكاديمي 2025 - 2026.



واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفساراتهم مجانا.



ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.



وذكر موقع التنسيق الإلكتروني أن يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الأولى الحصول على بطاقة الترشيح ونتيجة التنسيق وتحميلها عبر 3 خطوات هي:



١- بعد إعلان نتيجة المرحلة، يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg



٢- يقوم الطالب بالاطلاع على الكلية أو المعهد المُرشح له.



٣- يمكنه طباعة بطاقة الترشيح التي تحتوي على بيانات الترشيح الرسمية، لاستخدامها في إجراءات التقديم.



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