سوهاج- عمار عبدالواحد:

لليوم الثاني، تستقبل معامل الحاسب الآلى بجامعة سوهاج طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق، حيث وجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بتقديم وتوفير سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة، متمنيًا لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم.



وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ٢٠٢٥ تستمر لمدة ٥ أيام، على أن تعلن النتيجة كاملة لطلاب الشعب الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، بعد انتهاء تسجيل رغبات القبول بالكليات.



وأضاف أنه تم توفير طاقم إداري مدرب للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات، وتوفير عددا كبيرا من المنسقين؛ لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الآلى داخل الجامعة، بالإضافة إلى توفير استراحات مجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء انتظارهم أبنائهم؛ لحين الانتهاء من عملية التنسيق.



فيما كشف المهندس محروس حارس رئيس مكتب التنسيق بالجامعة، عن استعدادات شبكة المعلومات، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتجهيز لأعمال التنسيق منها تحديث البرامج على أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما تم اختبار سرعة النت، وصيانة أجهزة التكييف بالمعامل استعدادًا لاستقبال الطلاب.



وأوضح المهندس علاء الصادق نائب مدير مكتب التنسيق بالجامعة، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت أمس الثلاثاء ٢٩ يوليو وتنتهي السبت المقبل الموافق ٢ أغسطس، مضيفًا أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسين كمبيوتر وفنيين صيانة وأخصائي شئون طلاب من أكفأ العناصر المدربة، وذلك لمعاونة الطلاب في إدخال بياناتهم وإصلاح أي أعطال مفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي.



جدير بالذكر أن أن المعامل المركزية التي تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، هي معمل نادي التكنولوجيا “المعمل التجاري سابقا”، ومعامل الحاسب الآلي بمبنى كلية الطب الأكاديمي، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى باستخدام الحاسب الآلي الشخصي على مدار الـ 24 ساعة.