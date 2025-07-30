كتب – عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق (ماريوت) في كلية السياحة والفنادق، وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2025، حيث يجمع البرنامج بين التعليم الأكاديمي الرفيع والتدريب العملي المتميّز، مما يجعلك جاهزًا لدخول سوق العمل بثقة ومهارات عالية تواكب المعايير العالمية.

يهدف البرنامج إلى تأهيل خريجيه ليكونوا قادة في مجال إدارة الفنادق العالمية، حيث تتيح الكلية للطلاب الفرصة لتدريب عملي في بيئة حقيقية داخل فنادق ماريوت العالمية الشهيرة مثل ماريوت، شيراتون، ريتز كارلتون، وغيرها من العلامات التجارية المرموقة. ومن خلال هذه التجربة الميدانية، سيكتسب الطلاب المهارات اللازمة التي تفتح أمامهم أبواب التوظيف في أرقى فنادق العالم.

البرنامج الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق يتسم بنظام فصول دراسية يتماشى مع النظام الأوروبي المعتمد، ويُدرّس بالكامل باللغة الإنجليزية. مع فرصة الحصول على منحة دراسية تغطي كافة المصاريف الدراسية لمدة أربع سنوات، سيحظى الطلاب بجو دراسي محفّز لتنمية مهاراتهم الأكاديمية والعملية على حد سواء.

منذ السنة الدراسية الأولى، يتلقى الطلاب تدريبًا مكثفًا في اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات القيادية، مما يُعدّهم لتجربة أكاديمية وعملية متكاملة. وفي السنة الثانية، يبدأ الطلاب في التدريب العملي تحت إشراف مباشر من فنادق ماريوت العالمية، مع مكافآت شهرية ومزايا أخرى، مما يعزّز من استعدادهم لدخول سوق العمل بثقة.