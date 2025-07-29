كتب- عمر صبري:

اختتمت فاعليات اليوم الأول لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بمختلف معامل جامعة عين شمس، حيث توافد أكثر من ألف طالب وطالبة من حملة الثانوية العامة على مختلف معامل جامعة عين شمس والبالغ عددها ١٤ معمل حاسب آلي مزودة بـ٣١٠ جهاز كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الاداب والحاسبات والمعلومات.

وتم استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي من التاسعة صباحاً و حتى الثالثة عصراً.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

ووجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبة لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فترة التنسيق بكل مراحلة على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحلة الأولى من التنسيق، وجاءت كما يلي: في الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا، أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تنسيق المرحلة الأولى حتى السبت ٢ اغسطس ٢٠٢٥.

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