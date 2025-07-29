جامعة المنصورة تستقبل طلاب الثانوية بمعامل التنسيق الإلكتروني (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة فتح معامل التنسيق الإلكتروني، إلى جانب تجهيز مكتب التحويلات المركزي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة، وطلاب الشهادات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية، والحاصلين على الثانوية الأزهرية، إضافة إلى تحويلات تقليل الاغتراب.

يأتي ذلك وفق الجداول المُعلَنة من قِبَل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال الطلاب الناجحين والمتقدمين للتنسيق الجامعي للعام الأكاديمي 2025 / 2026.

ورحّب الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بالطلاب المترددين على معامل التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن الجامعة تُسخّر كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتقديم خدمات متميزة، وتوفير مناخ مريح وآمن يُسهم في تسهيل إجراءات التنسيق، وذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على دعم الطلاب منذ اللحظة الأولى في مسيرتهم الجامعية.

وأضاف أنه تم تخصيص لجنة خاصة لرعاية الطلاب من ذوي الهمم، لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتعريفهم بالخدمات المتاحة، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي، وترسيخًا لمبادئ الدمج وتكافؤ الفرص.

وأكد "خاطر" أن الجامعة وفّرت بنية تحتية متكاملة تليق بمكانتها الأكاديمية، حيث تم إعداد أربعة معامل حاسوب تضم نحو 150 جهازًا، موزعة بين مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية في المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وثلاثة معامل بكلية التربية، بهدف استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب وتقديم الدعم اللازم بكفاءة ويُسر.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على تهيئة بيئة مناسبة تمامًا للطلاب، من خلال تجهيز المعامل بأحدث أجهزة الحاسوب وتكييفها بالكامل، إلى جانب توفير مظلات خارجية وكراسي انتظار تُراعي التباعد الاجتماعي، وتنظيم مسارات للحركة لضمان الانسيابية ومنع التكدس، مشددًا على أن جميع خدمات التنسيق الإلكتروني تُقدَّم مجانًا.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة (الأولى – الثانية – الثالثة) ومرحلة الدور الثاني، فضلًا عن طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة، بالإضافة إلى المراجعين لمكتب التحويلات المركزي.

وصرّح الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم تنظيم ورشة عمل لتدريب مدخلي البيانات على إجراءات التنسيق، وتشكيل لجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، مع تخصيص لجنة للتعريف بالبرامج النوعية المتاحة بكليات الجامعة، وتقديم شرح وافي حول التخصصات والرسوم الدراسية، في إطار حرص الجامعة على توجيه الطلاب ومساعدتهم في اختيار المسار المناسب.

وبدأ العمل رسميًا بمكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2025 / 2026، عقب استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية، التي شملت تدريب العاملين، وتزويد المقر بمظلات وكراسي خارجية، وتوفير برنامج إلكتروني لتحويلات الطلاب، مدعوم بإعلانات وملصقات توضيحية، بالإضافة إلى منفذ للاستعلامات ونموذج لتلقِّي الشكاوى، وتنظيم مسارات للدخول والخروج لضمان تقديم خدمة سلسة وآمنة.

ويعكس هذا المستوى من الاستعداد والاحترافية حرص جامعة المنصورة على أن تكون خدمات التنسيق والمكتب المركزي بدايةً موفّقة في رحلة طلابها نحو مستقبل علمي ومهني متميز.