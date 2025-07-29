عدد الرغبات والتوزيع وتقليل الاغتراب.. 25 سؤالًا وجوابًا بتفاصيل تنسيق الثانوية 2025 -فيديو
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصري"، عبر فيديو بث مباشر، دليلَ وزارة التعليم العالي الإرشادي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، عبر "سؤال وجواب"؛ تضمن 25 سؤالًا وجوابًا.
وانطلقت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية 2025 اليوم الثلاثاء 29 يوليو، وتستمر حتى يوم السبت 2 أغسطس، (نظام قديم، وحديث) عبر موقع التنسيق الإلكتروني: اضغط هنا
وجاءت الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الأولى 2025 كالتالي:
نظام حديث:
الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة
نظام قديم:
الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280
الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527
الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218
للاطلاع على الأسئلة الـ25 وإجاباتها بالتفصيل عبر الفيديو التالي:
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