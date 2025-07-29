كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصري"، عبر فيديو بث مباشر، دليلَ وزارة التعليم العالي الإرشادي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، عبر "سؤال وجواب"؛ تضمن 25 سؤالًا وجوابًا.

وانطلقت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية 2025 اليوم الثلاثاء 29 يوليو، وتستمر حتى يوم السبت 2 أغسطس، (نظام قديم، وحديث) عبر موقع التنسيق الإلكتروني: اضغط هنا

وجاءت الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الأولى 2025 كالتالي:

نظام حديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073

إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة

نظام قديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218

للاطلاع على الأسئلة الـ25 وإجاباتها بالتفصيل عبر الفيديو التالي: