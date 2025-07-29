كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق، والذي يفتح الباب أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات، لتجربة تعليمية فريدة تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح على النظم القانونية الدولية.

يمنح البرنامج الطلاب تأهيلًا علميًّا متكاملًا باللغتَين الفرنسية والعربية في مختلف فروع القانون العام والخاص، إلى جانب تعزيز مهاراتهم المهنية وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي، مع التركيز على تطوير القدرات الفكرية باللغة الفرنسية؛ بما يؤهلهم لإجراء أبحاث قانونية رصينة وفق مناهج علمية دقيقة، وممارسة العمل القانوني بفاعلية داخل المؤسسات المتنوعة الناطقة بالفرنسية.

ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة؛ حيث يشترط للحصول على درجة الليسانس اجتياز الطالب 136 ساعة معتمدة وفقًا لخطة دراسية متوازنة تغطي جميع مجالات المعرفة القانونية، وتمنح الطالب فرصًا لتطوير أدائه الأكاديمي والمهني بلغة عالمية.

ويستقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها، شرط الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في اللغة الفرنسية، كما يُتاح الالتحاق به للطلاب الوافدين من مختلف الدول وفقًا لترتيب درجاتهم. ويُشترط كذلك ألا يكون الطالب باقيًا للإعادة أو مفصولًا من كلية الحقوق أو من أية كلية أخرى، كما لا يُسمح بالتحويل بين برنامجي اللغة العربية والفرنسية في الفرق الدراسية الثالثة والرابعة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية واستقرارها.

ويعد برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة حلوان، خيارًا أمثل لتأسيس مستقبل قانوني متميز بلغة عالمية، ولبناء مسار مهني يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

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