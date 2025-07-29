كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم أحقية الطالب في تغيير محل إقامته بهدف تعديل التوزيع الجغرافي عند التقديم في التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، في منشور توعوي بشأن قواعد التنسيق، أنه سيتم الاعتماد فقط على الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، باعتبارها الأساس في تحديد النطاق الجغرافي الخاص به، مؤكدة أنه لا يُعتد بأي عنوان سكن جديد بعد صدور الشهادة الثانوية.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادًا لترشيحهم للجامعات الحكومية 2025-2026.

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