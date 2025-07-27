كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

علوم 88.29% ورياضة 83.90% وأدبي 80.98%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى علوم 88.29% ورياضة 83.90% وأدبي 80.98%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية علوم: 88.29% فأكثر

الشعبة العلمية رياضة: 83.90% فأكثر

الشعبة الأدبية: 80.98% فأكثر

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي: اضغط هنا