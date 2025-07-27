تأكيدا لمصراوي.. الحد الأدنى لتنسيق علمي علوم 293 درجة -فيديو

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2025.

وكان مصراوي نشر صباح اليوم الأحد عن مصدر خاص، أن المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على 320 درجة 100% شعبة علمي علوم وحتى الدرجة 293 91.5% بلغ 21645 طالب وطالبة.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق حرص على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالناجحين في الثانوية العامة المصرية بشعبها الثلاث (العلمية – الهندسية – الأدبية) من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2025، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

كشف المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة، أن عدد الطلاب الحاصلين على 320 درجة 100% شعبة علمي علوم وحتى الدرجة 293 91.5% بلغ 21645 طالب وطالبة.

ويعتبر إجمالي عدد الطلاب المذكور في الفقرة الأولى هو العدد السموح به في تنسيق المرحلة الأولى.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في اليوم التالي من استلام طلاب الثانوية العامة الشهادات من مدارسهم الحكومية.

وأكد مصدر مسئول بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد الحكومية، أن وزارة التعليم العالي مستعدة لبدء تنسيق المرحلة الأولى والسماح لطلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل الرغبات.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن سبب التأخير في إعلان الحدود الدنيا وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 هو عدم وصول الشهادات الخاصة بطلاب الثانوية العامة إلى المدارس والتي تتضمن الرقم السري الخاص بكل طالب والمستخدم في الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم - (فيديو)