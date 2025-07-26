إعلان

تنسيق الجامعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن القبول بالكليات ومراحل القبول وفق المجموع

07:52 م السبت 26 يوليه 2025

معامل التنسيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

تتصدر الأخبار الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، اهتمام الطلبة والأسر المصرية في هذه الفترة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آلية تحديد المرحلة التي يحق لطالب الثانوية العامة التسجيل بها ضمن مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، أن التنسيق يُقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، ويتم تحديد المرحلة التي ينتمي إليها الطالب وفقًا لمجموع درجاته في الثانوية العامة، وذلك مقارنة بالحدود الدنيا التي تُعلنها الوزارة رسميًا لكل مرحلة.

وتصدر وزارة التعليم العالي هذه الحدود الدنيا عبر بيانات رسمية يتم نشرها على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال:

جهاز الكمبيوتر الشخصي المتصل بالإنترنت.

معامل الحاسبات المتوفرة في الجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بجميع المحافظات.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية لتحديد المرحلة بدقة، وضمان التسجيل في المواعيد المحددة لكل مرحلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق الجامعات التعليم العالي القبول بالكليات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية