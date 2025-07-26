كتب- محمد شاكر:

تتصدر الأخبار الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، اهتمام الطلبة والأسر المصرية في هذه الفترة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آلية تحديد المرحلة التي يحق لطالب الثانوية العامة التسجيل بها ضمن مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، أن التنسيق يُقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، ويتم تحديد المرحلة التي ينتمي إليها الطالب وفقًا لمجموع درجاته في الثانوية العامة، وذلك مقارنة بالحدود الدنيا التي تُعلنها الوزارة رسميًا لكل مرحلة.

وتصدر وزارة التعليم العالي هذه الحدود الدنيا عبر بيانات رسمية يتم نشرها على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال:

جهاز الكمبيوتر الشخصي المتصل بالإنترنت.

معامل الحاسبات المتوفرة في الجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بجميع المحافظات.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية لتحديد المرحلة بدقة، وضمان التسجيل في المواعيد المحددة لكل مرحلة.