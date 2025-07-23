تنسيق الجامعات 2025.. قراران بشأن أوائل الثانوية العامة 2025

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون توزيع الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 300 علوم – 300 رياضيات – 900 أدبي)، وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

كما قررت وزارة التعليم العالي إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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