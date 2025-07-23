تنسيق الثانوية العامة 2025.. كم عدد مرات التنسيق المستحقة للطلاب؟

كتب- عمر صبري:

أكد مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية لقبول الطلاب في العام الأكاديمي 2025- 2025، على عدد من القواعد عامة لطلاب جميع الشهادات في موسم تنسيق الثانوية العامة 2025.

وشدد مكتب التنسيق على التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمساواة والعدالة الإدارية.

وأوضح أنه سيتم تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) وغيرهم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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