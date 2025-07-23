تنسيق الثانوية العامة 2025.. موعد انطلاق المرحلة الأولى وتسجيل الرغبات

كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مطلع بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر انطلاق تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2025 يتوقف على وصول شهادات الثانوية العامة المطبوعة إلى المدارس الحكومية وذلك لأن الشهادات تتضمن الرقم السري المطلوب أثناء عملية تسجيل الرغبات ولن تتم بدونها.

وأوضح المصدر أنه باعتبار الخميس 24 يوليو إجازة والجمعة إجازة رسمية فإنه من المقرر أن تبدأ المدارس استلام الشهادات من السبت والأحد المقبل ولن تبدأ قبل التأكد من وصول كافة الشهادات لطلاب الدور الأول على مستوى مدارس المحافظات.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا لكل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي خلال ساعات.

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