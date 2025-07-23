تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة

كتب - عمر صبري:

يبحث عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة الحكومية 2025 عن مؤشرات كليات القطاع الطبي والذي يضم كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري وكليات القطاع الهندسي والتي تضم كليات الهندسة والتخطيط العمراني والمعاهد الهندسية العليا وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وبدأ معمل التنسيق بوزارة التعليم العالي تحليل بيانات طلاب الثانوية العامة الحكومية 2025 بالنظامين القديم والحديث وإعداد شرائح المجمع التكراري وذلك لوضع مؤشرات أولية للقبول في كليات القطاعين الطبي والهندسي.

ومن المقرر أن تعلن نتائج هذا التحليل خلال ساعات ووضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية.

وتشير المؤشرات الأولية الناتجة عن تحليل أعداد آلاف من طلاب الثانوية العامة إلى ثبات أو ارتفاع طفيف يقدر بنصف درجة في بعض الكليات الطبية والهندسية في حالة مقارنة أعداد الطلاب المقبولين في تلك الكليات العام الحالي بالعام الماضي.

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