تنسيق الثانوية العامة 2025.. قواعد القبول بكلية البنات جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

قرر مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 قواعد خاصة لقبول الطلاب الجدد للعام الأكاديمي 2025- 2026، وأن يكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالي:

أ- بالنسبة لشعبة (أدبي / بنات فقط) المناظرة لكليات (الآداب) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب.

ب- بالنسبة لشعبة (علمي / بنات فقط) المناظرة لكليات (العلوم) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات العلوم.

ج- بالنسبة لشعبة (تربية / بنات فقط) المناظرة لكليات (التربية) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات التربية.

د- تعتبر باقي الشعب غير المناظرة بالكليات يتم ترشيح الطالبات داخلياً عن طريق الكلية.

هـ- بالنسبة لشعبة (الاقتصاد المنزلي) يكون القبول بها وترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

اقرأ أيضاً:

12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار

بكالوريا أم ثانوية عامة؟ بالصور.. بيان مهم لوزارتَي التعليم والتعليم العالي قبل بدء الدراسة