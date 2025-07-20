تنسيق 2025.. رابط وشروط التقديم ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2026/2025 اعتبارًا من 20/7/2025 إلى 2025/8/31.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات، وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام الكلية المختلفة، وكذلك برامج الدكتوراه في نفس التخصصات.

وأوضح الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أنه اعتبارًا من قبول خريف ٢٠٢٥ سيتم تطبيق اللائحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية، والتي أدخلت برنامج الترجمة الشفهية بكل أنماطها كبرنامج تخصص في المراحل الثلاث: الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأضاف عطية أن تخصص تكنولوجيا الترجمة في البرنامج المتقدم يعد من البرامج المتيزة، ويأتي مواكبًا لمتطلبات سوق العمل، والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة.

ونوه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بأن التقديم لبرامج الدراسات العليا إلكترونيًّا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كل الشهادات والمستندات المطلوبة.. اضغط هنا

وتقوم بعدها إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتَي الدبلوم والدكتوراه اعتبارًا من 8 سبتمبر حتى 10 سبتمبر، وتعقد الامتحانات الشفوية في 16 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن شروط تقنين أراضي وضع يد

إلغاء الحبس.. كيف يدعم قانون العمل الجديد بيئة الاستثمار ويزيل العقبات؟

تعرف على شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي بانتخابات الشيوخ