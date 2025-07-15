تنسيق الجامعات 2025.. شروط القبول بأقسام آداب جامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

انتهت كلية الآداب بجامعة حلوان من استعداداتها لقبول الطلاب بتنسيق الثانوية العامة 2025 للالتحاق بالجامعات.

وتعد كلية الآداب بجامعة حلوان واحدة من أبرز الكليات في مجالات الدراسات الأدبية، واللغات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ من خلال منظومة تعليمية حديثة، وبرامج دراسية متنوعة تلبي احتياجات الحاضر، وتستشرف مستقبلًا أكثر احترافية.

وتسعى الكلية إلى إعداد خريج متميز يتمتع بقدرات علمية وبحثية تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب إسهامها النشط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بحوث علمية ومبادرات مجتمعية فعَّالة.

وتستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة "حديثة، قديمة، شهادات معادلة"، ولا تقبل طلاب التعليم الأزهري أو الحاصلين على الدبلومات الفنية والمهنية.

وتوفر الكلية فرصًا تعليمية متعددة من خلال19 قسمًا علميًّا تغطي تخصصات أدبية وثقافية متنوعة؛ من أبرزها:

- اللغة العربية

- الإنجليزية

- الفرنسية

- الألمانية

- الصينية

- الإسبانية

- الإيطالية

- العبرية

- اللغات الشرقية

- الإعلام

- المسرح

- الآثار والحضارة

- الفلسفة

- علم النفس

- الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

- التاريخ

- الاجتماع

- المكتبات والمعلومات

وتقدم الكلية عددًا من البرامج المتميزة التي تواكب متطلبات السوق وتجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ من أبرزها: برنامج الترجمة الفورية- برنامج اللغة الفرنسية والترجمة- برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات- برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية- الدبلوم المهني التطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية.

وتُعد كلية الآداب بجامعة حلوان خيارًا مثاليًّا للراغبين في التميزش العلمي، والتنوع الثقافي، والانخراط في مجالات العمل الثقافي والإعلامي واللغوي والبحثي، ضمن بيئة جامعية محفزة وداعمة للإبداع.

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