كتب- محمد أبو بكر:

بدأت اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، أعمال التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم في اختبارات القدرات 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

ويكون التقدم لتسجيل اختبارات القدرات، عبر موقع موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا.

وتتاح اختبارات القدرات في المرحلة الحالية، لطلاب الثانوية العامة المصرية 2025 فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التقديم لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية.

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