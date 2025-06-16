تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية بـ حاسبات حلوان

كتب - عمر صبري:

حددت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، البرامج الدراسية المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2025- 2026، وهي كالتالي:

1- هندسة البرمجيات

2- المعلوماتية الطبية

3- علوم الحاسب

4- نظم المعلومات

5- تكنولوجيا المعلومات

6- الذكاء الاصطناعي

وتعد كلية الحاسبات والمعلومات أول من حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 7 يناير 1995 لإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بعد اعتماد نظامها الداخلي بموافقة مجلس جامعة حلوان في 18 يوليو 1994، لتصبح بذلك صاحبة السبق في تأسيس هذا التخصص الحيوي.

وصدر المرسوم الجمهوري رقم 419 بإنشاء الكلية لدعم مشروعات التنمية في عصر المعلومات والمعرفة، وتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة المحلية والدولية في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى مدار السنوات، أثبتت الكلية دورها المحوري في تطوير قطاع البرمجيات في مصر، عبر تقديم أفضل مستويات التعليم والتدريب لطلبتها وخريجيها، في بيئة تعليمية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر.

تميزت الكلية ببرامج أكاديمية قوية وغير تقليدية، حيث تقدم مجموعة من البرامج الفريدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يأتي على رأسها: برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وهي برامج خاصة بمصروفات وتعد من التخصصات الواعدة في سوق العمل. كما تتيح الكلية برامج أكاديمية تشمل علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بجانب ماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الحيوية.

ولم تقتصر الكلية على الجانب الأكاديمي فقط، بل حرصت على الاستثمار في البنية التحتية والمعامل الذكية، واستحداث معامل بحثية متقدمة، مع توفير فرص ابتعاث متنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستكمال دراساتهم بالخارج، بما يضيف للكلية خبرات عالمية تعزز من مكانتها التنافسية.