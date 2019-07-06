بالصور.. التنسيق يوضح كيفية التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية

كتبت-داليا شبل:

استقبلت الكليات التي تعمل بنظام اختبارات القدرات كمعيار للقبول بها، اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت وقت سابق، موعد بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من اليوم السبت وحتي 20 يوليو الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق: https://www.tansik.egypt.gov.eg/

وننشر خطوات تسجيل القدرات من عن طريق شبكة الانترنت، وفقًا لمكتب التنسيق الإلكتروني:

1- (ادخال رقم الجلوس والرقم القومي والرقم التأكيدي) ثم الضغط على زر "دخول"

2- (مراجعة البيانات وتحديد الكليات المطلوبة للاختبار بها) ثم الضغط على زر "حفظ وطباعة الايصال

3- (مراجعة الاختيارات والتأكيد عليها) ثم النقر على المربع بجوار كلمة "أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك" ثم الضغط على زر "موافق"

4- (طباعة الايصالات التي تحتوى على تاريخ وميعاد )