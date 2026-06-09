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تعليم المنوفية: امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية جاء من المنهج دون شكاوى

كتب : أحمد الباهي

02:19 م 09/06/2026

طلاب الشهادة الإعدادية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تفاصيل رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والذي شهد أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط حالة من الهدوء وانتظام اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

انتظام لجان الشهادة الإعدادية وعدم تلقي شكاوى

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان أو حدوث مشكلات داخل اللجان، مشيرة إلى سير الامتحانات بصورة طبيعية بمختلف الإدارات التعليمية.

وأوضحت أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بلغ 90 ألفًا و581 طالبًا وطالبة، حضر منهم 89 ألفًا و899 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الغياب 682 طالبًا.

التعليم: الأسئلة من المنهج والمواصفات المعتمدة

وأشار توجيه عام اللغة الإنجليزية إلى أن أسئلة الامتحان جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ومن داخل كتاب المدرسة وكتيب التقييمات المدرسية دون خروج عن المقرر الدراسي.

آراء الطلاب بعد الخروج من اللجان

ورصد بث مباشر لموقع مصراوي آراء عدد من الطلاب عقب انتهاء الامتحان، حيث تباينت التقييمات بين السهولـة ووجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز، فيما أشار العدد الأكبر من الطلاب إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويمكن التعامل مع معظم أسئلته.

امتحانات الإعدادية تقترب من النهاية

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية متابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان انتظام اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدًا الأربعاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، يعقبه امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، قبل ختام الامتحانات الخميس بمادتي الهندسة والتربية الدينية.

امتحانات نحو 90 ألف طالب في 413 لجنة

وتُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية داخل 413 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة، ويؤدي الامتحانات 89 ألفًا و878 طالبًا وطالبة، بمشاركة أكثر من 14 ألف عضو بين رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين، وسط متابعات ميدانية مستمرة من مديرية التربية والتعليم والمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

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المنوفية الشهادة الإعدادية امتحانات

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