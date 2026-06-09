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"والنبي ما لحق يبعت ولا يجاوب".. أم تستعطف لجنة الامتحان بعد ضبط ابنها يغش بالهاتف

كتب : أسامة علاء الدين

12:35 م 09/06/2026

ضبط طالب صور ورقة الامتحان

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شهدت مدرسة مجمع الخصوص أثناء سير الامتحانات واقعة ضبط طالب حاول تصوير ورقة الأسئلة باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة، تمهيدًا لإرسالها إلى والدته للحصول على الإجابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم، وإحالة الطالب إلى الشؤون القانونية للتحقيق وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم تشكيل لجنة للشؤون القانونية لبدء التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن والدة الطالب حاولت التخفيف من الموقف، مؤكدة أن نجلها لم يتمكن من تنفيذ ما كان يخطط له، قائلة: "والنبي يا ابني ما لحق يبعت ولا يجاوب"، في إشارة إلى أنه تم ضبطه قبل إرسال أي أسئلة أو تلقي أي إجابات.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم للتصدي لمحاولات الغش والحفاظ على انضباط ونزاهة العملية الامتحانية.

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القليوبية امتحانات التربية والتعليم

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