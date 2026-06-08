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بسبب تصويرها للامتحان.. إلغاء اختبار طالبة بالإعدادية وإحالة 6 مسؤولين بالهرم للتحقيق

كتب : أحمد الجندي

05:35 م 08/06/2026

إلغاء امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية لتصويرها الأ

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أعلنت إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة إلغاء امتحان إحدى طالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بعد ضبطها بحوزتها هاتف محمول داخل لجنة الامتحان واستخدامه في تصوير ورقة الأسئلة.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بعد ثبوت قيام الطالبة (م. ص. ف.) بتصوير الامتحان داخل اللجنة، في مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما قررت الإدارة إحالة عدد من المسؤولين عن اللجنة إلى التحقيق، وهم الملاحظان، ومسؤول أمن اللجنة، ومراقب الدور، والمراقب الأول، ورئيس اللجنة، وذلك لبحث ملابسات الواقعة وتحديد أوجه المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالغش أو الإخلال بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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