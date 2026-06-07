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ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة الدراسات والجبر والهندسة

كتب : أحمد الجندي

02:43 م 07/06/2026

طلاب الإعدادية

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كشفت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية، صاحبة فكرة تأسيس ائتلاف أولياء أمور مصر، ارتياح طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية لامتحانات الدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة، مؤكدين أنه جاء مباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ويخلو من أي تعقيدات.



ارتياح بين طلاب الإعدادية للدراسات والجبر والهندسة

قالت داليا الحزاوي، إن طلاب محافظة الإسكندرية أبدور ارتياحهم أيضًا لامتحان مادة الجبر، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، في حين شكا طلاب محافظة الجيزة من أن امتحان مادة الهندسة كان أطول من المعتاد واحتوى على أجزاء تحتاج إلى تفكير، لكنه في مستوى فوق المتوسط أيضًا.

كما لفتت إلى أن طلاب محافظة الدقهلية أكدوا أن امتحان الجبر جاء في مستوى الطالب المتوسط، واصفينه بأنه كان “مادة جبر خواطر” نظرًا لسهولة أغلب أجزائه.

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