تحركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بشكل عاجل، فور رصد تداول صور على مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام"، يُزعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي جرى تداوله بعد دقائق من بدء اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة.

تفاصيل تداول صور منسوبة لامتحان الهندسة

وأكدت مصادر مسؤولة بالمديرية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية بدأت على الفور فحص الصور المتداولة بدقة، للتحقق من مدى مطابقتها لورقة الامتحان الأصلية التي يؤديها الطلاب حالياً داخل اللجان، والتأكد مما إذا كانت الصور حقيقية أم مجرد محاولات لإثارة البلبلة.

عقوبات رادعة للمتورطين

وشددت المصادر على أنه في حال ثبوت صحة الصور المتداولة ومطابقتها للامتحان الفعلي، سيتم تتبع مصدر التسريب وتحديد اللجنة الدقيقة التي خرجت منها الصور باستخدام التقنيات الحديثة، وتحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الصارمة بحق المتورطين (سواء كانوا طلاباً أو مراقبين) وفقاً للوائح الامتحانات الرادعة.

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية على استمرار المتابعة اللحظية لسير اللجان، والتعامل بحسم وفورية مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية، وذلك لضمان الانضباط التام وحفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب المجتهدين.