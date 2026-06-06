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ارتياح بين طلاب إعدادية أسيوط بعد امتحان اللغة العربية.. وشكاوى محدودة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والثانوية الأزهرية، وسط أجواء تباينت بين الانضباط والرقابة المشددة من جهة، ومواجهة محاولات الغش الإلكتروني بحسم من جهة أخرى.

وشهد اليوم الأول حزمة من القرارات العاجلة لعدد من المحافظين، شملت إيقاف معلمين واستبعاد رؤساء لجان، في وقت خيم فيه الحزن على محافظة بني سويف إثر حادث مأساوي أودى بحياة طالبة عقب خروجها من اللجنة.

وعكة صحية تنهي حياة طالبة

في لفتة مفجعة بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، لقيت الطالبة "ملك ر. ح." (18 عاماً)، المقيدة بالصف الثالث الثانوي الفني، مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل مدرستها الفنية للبنات.

وأفادت التحريات الأمنية بأن الطالبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة عقب خروجها من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها من علو.

ونُقلت الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

حرب "الباركود" والغش الإلكتروني

شهدت محافظتا الإسكندرية والقليوبية تحركات قانونية فورية بعيد رصد غرف العمليات تداولاً لأجزاء من امتحان مادة اللغة العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في الإسكندرية، أصدر المحافظ، المهندس أيمن عطية، قراراً عاجلاً بإيقاف معلمين اثنين من العاملين بكنترول لجنة تابعة لإدارة برج العرب التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتهما إلى النيابة العامة، بعدما أثبتت التحقيقات قيامهما بتصوير ورقة الامتحان ونشرها بعد مرور 70 دقيقة من بدء اللجنة، مع استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول.

وفي القليوبية، تابع المحافظ، الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، تداعيات ضبط حالتي غش؛ حيث تمكنت المديرية من ضبط طالب بمدرسة "مشتهر الإعدادية بنين" بطوخ قام بتصوير الورقة وطمس "الكود الإلكتروني" لتضليل الرصد، بالإضافة إلى ضبط طالب آخر بـ هاتف محمول بلجنة "عرب الصوالحة" بشبين القناطر، وبناءً عليه، تقرر استبعاد رئيس لجنة مشتهر والمراقب الأول وإحالتهم جميعاً للتحقيق العاجل.

جولات مفاجئة بالمنوفية وهدوء تام بالمنيا

وعلى صعيد الجاهزية والنظافة، فاجأ اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لجان إدارة بركة السبع التعليمية بجولة ميدانية في أول أيام الامتحانات، وأصدر قراراً فورياً بإحالة مدير الإدارة التعليمية ببركة السبع ومدير مدرسة "الشهيد محمد عمرو البدري الإعدادية بنات" للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة العامة باللجان وعدم توافر الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب.

وفي المقابل، عاشت محافظة المنيا يوماً هادئاً؛ حيث أعلن صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي شكاوى مؤثرة داخل 509 لجان استقبلت 119 ألفاً و435 طالباً وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية بانتظام، موجهاً مشدداً بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة تماماً للطلاب والملاحظين وفقاً للقوانين المنظمة لمنع الإخلال بأعمال الامتحانات.



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