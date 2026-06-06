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إيقاف 3 شهور وإحالة للنيابة.. عقوبات رادعة ضد معلمين صورا امتحان الإعدادية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:02 م 06/06/2026

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية

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أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قرارًا بإيقاف معلمين اثنين من العاملين بكنترول إحدى اللجان التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، لتصويرهما ورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية ونشرها.

إحالة معلمين إلى النيابة العامة

وقرر المحافظ إحالة المعلمين إلى النيابة العاجلة، واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول من الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة في هذا الشأن.

غرفة العمليات ترصد تداول أسئلة الامتحانات

كانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام محافظة الإسكندرية، رصدت تداول إحدى أوراق الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة وعشر دقائق من بدء الامتحان.

توجيه عاجل من محافظ الإسكندرية

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتحقق من الواقعة، حيث أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية عن ثبوت المعلمين المشار إليهما بارتكاب الواقعة ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات أو تؤثر على حقوق الطلاب، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، والتعامل الفوري والحاسم مع أية تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

حظر دخول الهاتف المحمول لجان الامتحانات

وكان الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية الذكية داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مع التأكيد على الالتزام التام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

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