قال صابر عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلقى أو ترصد أية شكاوى مؤثرة من اللجان والطلاب، كما اتسمت اللجان بالانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وسط متابعة مستمرة من قيادات المديرية.

وأوضح عبدالحميد أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء اليوم داخل 509 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع، بلغ 119,435 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع الجهات المعنية تواصل جهودها لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وناشد عبد الحميد أولياء الأمور بضرورة التنبيه على أبنائهم الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإلغاء الامتحان، إعمالًا لأحكام القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018م وقانون رقم (205) لسنة 2020م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة عددًا من النصائح لأبنائه الطلاب خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أهمية:

الالتزام بمواعيد الحضور إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، وقراءة أسئلة الامتحان بعناية قبل البدء في الإجابة، وتنظيم الوقت وتوزيعه على جميع الأسئلة بصورة مناسبة.

مراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم ورقة الإجابة، والتحلي بالهدوء والثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر.