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سقطت من الدور الثالث.. وفاة طالبة داخل مدرستها عقب خروجها من الامتحان ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:37 م 06/06/2026

مصرع طالبة داخل مدرستها الفنية

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لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة، عقب خروجها من امتحانات الدبلومات الفنية، بمدينة سمسطا جنوب محافظة بني سويف.

إخطارا بالواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط الطالبة "ملك ر. ح."، 18 عامًا، المقيمة بمركز سمسطا، والمقيدة بالصف الثالث الثانوي الفني، من الطابق الثالث داخل المدرسة، بعدما اختل توازنها عقب خروجها من اللجنة إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

نقل الطالبة إلى المستشفى

وتم نقل الطالبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها جراء السقوط.

التحقيق في ملابسات الواقعة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، كما تم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وتكثف الجهات المعنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث وبيان أسبابه وظروفه، مع الاستماع إلى أقوال الشهود والمسؤولين بالمدرسة ضمن التحقيقات الجارية.

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مصرع طالبة وفاة طالبة بني سويف سمسطا

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