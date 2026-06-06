تباين آراء طلاب الأزهر والإعدادية بجنوب سيناء في أول أيام الامتحانات

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أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بمدينة بنها لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادة الإعدادية العامة والدبلومات الفنية، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

متابعة اللجان الامتحانية

رافق المحافظ خلال الجولة كل من ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وفضيلة الشيخ مجدي أتى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها. وشملت الجولة تفقد لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنها الأزهري للبنين بمنطقة الفيلات، ولجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات، ولجنة الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الفندقية، بالإضافة إلى معهد فتيات بنها الثانوي الأزهري ومدرسة ناصر الإعدادية بنين.

تأكيد الانضباط داخل اللجان

وخلال الجولة شدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على سيرها، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة منظمة وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

الاستماع إلى الطلاب

وحرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من الطلاب للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

توفير الأجواء المناسبة للامتحانات

وأشار المحافظ إلى أنه سبق توجيه جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية برفع درجة الاستعداد والاستعداد المبكر للامتحانات، مع توفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات طارئة.

متابعة الاستعدادات الطبية

وتفقد المحافظ خلال جولته غرف العيادات بعدد من اللجان، حيث اطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

وأكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

أرقام وإحصائيات الامتحانات

وأوضح المحافظ أن المحافظة انتهت من تجهيز جميع اللجان الامتحانية، حيث تم تجهيز 440 لجنة للشهادة الإعدادية تستقبل 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة، و137 لجنة للدبلومات الفنية تستقبل 46 ألفًا و312 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 13 لجنة للشهادة الثانوية الأزهرية تستقبل 4 آلاف و272 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية طوال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

ختام الجولة

وفي ختام جولته، أعرب محافظ القليوبية عن تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.