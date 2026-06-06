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خلال تفقده لجان الامتحانات.. محافظ المنوفية يحيل مدير إدارة بركة السبع التعليمية للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

11:51 ص 06/06/2026
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    المحافظ أبدى استياؤه من مستوى النظافة
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    محافظ المنوفية يحيل مدير إدارة تعليمية للتحقيق

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أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم السبت، مدير الإدارة التعليمية ببركة السبع ومدير مدرسة الشهيد محمد عمرو البدري الإعدادية بنات للتحقيق، بسبب سوء الحالة العامة للنظافة وعدم الجاهزية الكاملة لأداء الامتحانات بالشكل الأمثل.

جولة مفاجئة داخل لجان الامتحانات

جاء القرار خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والثانوية الأزهرية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مستوى الانضباط داخل اللجان.

وشملت الجولة مدرسة الشهيد محمد عمرو البدري الإعدادية بنات ببركة السبع، والتي تضم 468 طالبة موزعات على 24 لجنة، ومدرسة طوخ طنبشا الإعدادية المشتركة التي تضم 216 طالباً وطالبة داخل 11 لجنة، إضافة إلى مدرسة محيي الجرواني الإعدادية التي تضم 206 طلاب داخل 10 لجان ولجنة منازل.

متابعة امتحانات الإعدادية والأزهرية

تابع المحافظ سير امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، كما تفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بركة السبع الإعدادي، حيث أدى 149 طالباً بالقسم العلمي امتحان مادة القرآن الكريم.

وحرص المحافظ على التأكد من انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

توجيهات بغرف عمليات ومتابعة مستمرة

شدد اللواء عمرو الغريب على المتابعة اليومية والدورية للجان الامتحانية والرصد الفوري لأي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مع استمرار الربط المباشر بين غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

استعدت محافظة المنوفية لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام من خلال تجهيز 413 لجنة امتحانية لاستقبال 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، بمشاركة 14 ألفاً و555 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين.

كما انتهت المحافظة من تجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و767 طالباً بالشهادة الإعدادية المهنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

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