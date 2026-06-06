111 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية.. و5 توجيهات من المحافظ- صور

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بعدد من اللجان التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ورافق المحافظ خلال الجولة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

تفقد لجان الدبلومات الفنية والإعدادية

واستهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، حيث تفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية التي تضم 46 لجنة يؤدي بها 915 طالبًا الامتحانات.

كما شملت الجولة مدرسة "طارق بن زياد" الإعدادية بنات بحي شرق سوهاج، والتي تضم 18 لجنة امتحانية تؤدي بها 360 طالبة الاختبارات، قبل أن يختتم جولته بمدرسة "الشهيد اللواء نبيل فراج" الابتدائية، التي تضم 11 لجنة للشهادة الإعدادية يؤدي بها الامتحانات 219 طالبًا.

الاطمئنان على الطلاب وتوفير الرعاية الطبية

وخلال الجولة، حرص محافظ سوهاج على التحدث مع عدد من الطلاب للتأكد من مستوى الامتحانات ومدى مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية، والاستماع إلى آرائهم بشأن سير العملية الامتحانية.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير جميع سبل الراحة والأمان داخل اللجان، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة الطلاب طوال فترة الامتحانات.

توجيهات بالنظافة ومنع الضوضاء حول المدارس

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الامتحانية، مع رفع أي مخلفات بصورة فورية، وإزالة الإشغالات التي قد تعوق حركة الطلاب أو تؤثر على انتظام الامتحانات.

كما وجه بإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم ومنع أي مظاهر للضوضاء بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة تساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحانات.

أكثر من 148 ألف طالب يؤدون الامتحانات بسوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 48 ألفًا و511 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 128 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها 99 ألفًا و902 طالب وطالبة موزعين على 497 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.