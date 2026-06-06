أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية بنين وناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

قيادات التعليم وحي شرق يرافقون المحافظ

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

تفقد اللجان والاستماع لآراء الطلاب

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الامتحانية داخل المدرستين، للاطمئنان على مستوى الانضباط وتوافر سبل الراحة للطلاب، كما استمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، موجهًا بضرورة تهيئة المناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

التشديد على الانضباط ومواجهة الغش

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان انتظام أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أكثر من 79 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بلغ 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة من النظاميين وطلاب المنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة

وأشار محافظ أسيوط إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

رسالة دعم وتحفيز للطلاب

وفي ختام جولته، وجه اللواء محمد علوان رسالة دعم وتحفيز للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.

التعليم بأسيوط: انتظام كامل داخل اللجان

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن جميع اللجان الامتحانية شهدت انتظامًا كاملًا منذ انطلاق الامتحانات، دون رصد أية معوقات تؤثر على سير العمل، مشيرًا إلى استمرار المتابعة عبر غرف العمليات والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والالتزام الكامل بضوابط وتعليمات الامتحانات.