شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، أجواءً مبهجة واستثنائية؛ حيث استقبلت المدارس الطلاب في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2026 بتوزيع زجاجات المياه المعدنية، والورود، والشوكولاتة، والأقلام، وذلك قبل دقائق من دخولهم لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

لفتة إنسانية لكسر "بعبع" الامتحانات

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف، وكيل المديرية، حيث كُلف فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بالانتشار أمام اللجان لتهيئة مناخ نفسي إيجابي، وتخفيف حدة التوتر والرهبة المعتادة التي تصاحب انطلاق الماراثون الامتحاني، بما يسهم في رفع الروح المعنوية للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، أن الهدف من هذه المبادرة يتجاوز مجرد التوزيع الرمزي للهدايا؛ إذ تكمن الغاية الأساسية في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتأكيد دعم المديرية الكامل لهم في هذه المرحلة الهامة.

التعليم بالفيوم: الدور النفسي لا يقل عن الإداري

وأضاف "قبيصي" في تصريحات له اليوم: "نحن لا نكتفي بالدور الإداري والتنظيمي لضبط الامتحانات فحسب، بل نؤمن بأن الدور التربوي والنفسي لا يقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي"، مشيراً إلى أن رؤية الابتسامة على وجوه الطلاب قبل دخول اللجان هي الانعكاس الحقيقي لجهود المديرية في توفير بيئة امتحانية هادئة ومريحة تضمن لهم التفوق والتميز الدراسي.

ارتياح واسع بين أولياء الأمور

وفي السياق ذاته، سادت حالة من الرضا والارتياح الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم خارج اللجان، حيث أشاد الأهالي بلمسة "تعليم الفيوم" الإنسانية، مؤكدين أن المفاجأة تركت أثراً طيباً في نفوس أبنائهم، وساهمت بشكل ملحوظ في تبديد قلق الصباح الأول للامتحانات.

جدير بالذكر أن فرق العمل التابعة للإدارات التعليمية والمشاركة المجتمعية قد تواجدت في مختلف المقار الامتحانية بالمحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، لضمان وصول هذه الرسائل الداعمة والمبهجة لكل طالب وطالبة.