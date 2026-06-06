انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025- 2026 بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير اللجان.

متابعة لجان الامتحانات

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى متابعة فتح لجان الامتحانات من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدة أن جميع اللجان بدأت الامتحانات في موعدها، واستقبلت أسئلة الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافي.

غلق لجان الامتحانات

وأوضحت مديرة المديرية في تصريح اليوم، أن جرى غلق لجان الامتحانات مع بدء الوقت الفعلي للامتحانات، ومنع تواجد أولياء الأمور في محيط اللجان، وتوفير كافة وسائل الراحة والهدوء للطلاب، مع التأكيد على منع الغش لضمان نزاهة وشفافية النتائج.

عدد اللجان والطلاب

وأشارت إلى إن 1186 طالبًا وطالبة بشهادة الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات " صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية "WE، يؤدون امتحانات الدور الأول داخل 16 لجنة موزعة على كافة مدن المحافظة.

وأضافت أن 3681 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، يؤدون الامتحانات اليوم دال 52 لجنة، على مستوى الإدارات التعليمية.

المواد الامتحانات

ويؤدي جميع طلاب التعليم الفني الامتحانات اليوم في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، يعقبه امتحان مادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي خلال الفترة الأولى، والتربية الدينية خلال الفترة الثانية.