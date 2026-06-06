بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل 413 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات.

تفتيش مكثف قبل دخول اللجان

شهدت بوابات المدارس أعمال تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول اللجان، للتأكد من عدم حيازة أي هواتف محمولة أو أوراق أو ملزمات أو وسائل قد تستخدم في الغش، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمنوفية.

وحرص عدد من الطلاب على مراجعة الدروس الأخيرة والملاحظات السريعة أمام اللجان قبل دقائق من بدء الامتحان، فيما دخلت اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحاً دون أي معوقات.

النحو يثير القلق بين الطلاب

ورصد موقع "مصراوي" حالة من القلق بين عدد من الطلاب بسبب جزئيات النحو، خاصة الأسئلة التي يصفها الطلاب بـ"التريكات" أو الصياغات الملتوية التي تحتاج إلى تركيز كبير.

وقال عدد من الطلاب، إن أكثر الجزئيات التي يخشونها تتعلق باسم المفعول وبعض القواعد النحوية التي تتطلب دقة في الإجابة.

كما أشار بعض الطلاب إلى أن معلمي اللغة العربية شددوا خلال المراجعات الأخيرة على ضرورة الانتباه إلى أسئلة المعاني والمفردات، باعتبارها من أكثر الجزئيات التي تشهد أخطاء متكررة داخل الامتحانات.

العلوم تتصدر قائمة المواد الأكثر صعوبة

ورغم حالة القلق من النحو، أكد عدد من الطلاب أن مادة العلوم ما زالت تمثل التحدي الأكبر بالنسبة لهم خلال جدول الامتحانات الحالي، متوقعين أن تكون من أصعب المواد هذا العام.

وأوضحوا أن اللغة العربية مادة معتادة بالنسبة لهم، بينما تحتاج العلوم إلى مذاكرة مكثفة وتركيز أكبر بسبب طبيعة الأسئلة وتعدد الجزئيات العلمية.

موعد انتهاء الامتحان

ويستمر امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، حيث ينتهي في تمام الساعة 11:30 صباحاً، قبل خروج الطلاب من اللجان.

يؤدي 89 ألفاً و878 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية داخل 413 لجنة امتحانية، بمشاركة 14 ألفاً و555 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين.

وكان هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أكد جاهزية جميع اللجان قبل انطلاق الامتحانات، مع توفير المراوح وأعمال الصيانة اللازمة داخل المدارس، والتشديد على منع الهواتف المحمولة والتعامل الجيد مع الطلاب نفسياً طوال فترة الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غداً الأحد امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فيما تستكمل الامتحانات حتى الخميس المقبل وفق الجدول المعتمد من المديرية.