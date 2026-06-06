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تعليم القاهرة: جاهزية استراحات المشاركين بالدبلومات الفنية قبل انطلاق الامتحانات -(صور)

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 06/06/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (2)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (3)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (4)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (5)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (6)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (7)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (8)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (9)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (10)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (11)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (12)
  • عرض 13 صورة
    تعليم القاهرة تؤكد جاهزية استراحات الدبلومات الفنية بالكامل (13)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات المخصصة لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات التحريرية المقرر بدءها اليوم السبت.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية انتهت من توفير كافة الاحتياجات الأساسية داخل الاستراحات، بما يشمل تجهيز أماكن الإقامة وتوفير الأثاث المناسب ومستلزمات الإعاشة، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ويسهم في تحقيق الانضباط وانتظام العمل داخل اللجان الامتحانية.

وشددت على استمرار أعمال المتابعة الميدانية للاستراحات والتأكد من جاهزيتها الكاملة والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو احتياجات، بما يضمن نجاح منظومة امتحانات الدبلومات الفنية وخروجها بالشكل اللائق.

وتنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية غدًا السبت وتستمر حتى 18 يونيو الجاري، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة ومتابعة مستمرة لضمان انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى محافظة القاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع الاستراحات أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال المشاركين في أعمال الامتحانات، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير الأجواء الملائمة ودعم نجاح العملية الامتحانية.

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