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وزير التعليم: دول البحر المتوسط تمتلك فرصة تاريخية لبناء شراكة لمهارات المستقبل

كتب : أحمد الجندي

11:16 م 05/06/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منطقة البحر المتوسط كانت عبر التاريخ مساحة للتبادل الحضاري والتجاري والمعرفي والثقافي والعلمي، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك اليوم فرصة لتجديد هذا الدور التاريخي من خلال بناء شراكة متوسطية لمهارات المستقبل.

وأوضح الوزير أن العديد من دول المنطقة تعمل على تعزيز فرص توظيف الشباب، والاستجابة للتحولات التكنولوجية، وتقليص الفجوات المهارية، وتحسين التعليم الفني، وربط منظومات التعليم بصورة أوثق بالصناعة.

وأكد أن هذه التحديات لا يمكن للحكومات وحدها مواجهتها، وإنما تتطلب تعاونًا بين الوزارات والمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني والقطاع الخاص والمصنعين وشركاء التنمية والشباب أنفسهم.

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محمد عبد اللطيف منتدى البحر المتوسط التعليم الفني

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