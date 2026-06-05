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غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية

كتب : أحمد الجندي

06:00 م 05/06/2026

طلاب الشهادة الإعدادية

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يستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحاني مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية، ضمن جدول امتحانات نهاية العام.

وكانت لجان الشهادة الإعدادية بالجيزة قد استقبلت الطلاب يوم الخميس الماضي في أول أيام الامتحانات، حيث أدوا امتحان مادة اللغة العربية والخط، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة للتأكد من انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتواصل المديرية تنفيذ الإجراءات التنظيمية والتأمينية داخل اللجان الامتحانية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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