أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نماذج امتحانات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للترم الثاني 2025/2026، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط بالجيزة وفق الجدول المعتمد.

نماذج امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية



وأوضحت المديرية أن إتاحة هذه النماذج تأتي بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان والتعرف على طبيعة الأسئلة المتوقعة، بما يساعدهم على الاستعداد الجيد قبل دخول اللجان.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة تحميل نماذج امتحان اللغة العربية من خلال الرابط المخصص الذي أتاحته المديرية عبر المنصات الرسمية من هنا