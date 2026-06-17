تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم 21 يونيو الجاري، وسط إجراءات مشددة تهدف إلى ضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحذير من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية

جددت الوزارة، تحذيراتها للطلاب، بشأن اصطحاب أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، مؤكدة حظر دخول الهاتف المحمول أو التابلت المدرسي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى إلى اللجنة الامتحانية.

رسوب الطالب في حالة حيازة الهاتف المحمول

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن ضبط الطالب بحوزته هاتف محمول داخل اللجنة يعرضه للعقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحان واعتباره راسبًا.

وأوضحت الوزارة أن الرسوب لا يرتبط فقط بعدم الإجابة عن الأسئلة، وإنما يشمل أيضًا حالات مخالفة ضوابط الامتحانات، وعلى رأسها حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات لتجنب التعرض للعقوبات.